Juventus si allontana l’idea Tonali | il Newcastle spara alto

La trattativa tra la Juventus e Sandro Tonali si fa difficile, poiché il Newcastle richiede più di 100 milioni di euro per il centrocampista ex Milan. La cessione sembra complicata e l’ipotesi di un trasferimento si allontana, mentre il club inglese continua a chiedere una cifra elevata. La Juventus sembra ora meno vicina a concretizzare l’affare.

Tonali si allontana dalla Juventus: il Newcastle chiede troppo Molto complicata la trattativa per Sandro Tonali, con il Newcastle che chiede oltre 100 milioni per il centrocampista ex Milan. Fabrizio Romano ha fatto il punto. “Il futuro di Tonali è orientato verso la Premier League. La Juventus ha provato più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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