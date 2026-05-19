Nella Premier League di questa stagione, l'Arsenal ha ottenuto una vittoria contro il Burnley grazie a un gol di Havertz, portandosi a 82 punti. Nel frattempo, si prepara un match tra Bournemouth e Manchester City. L'allenatore dell'Arsenal ha commentato una battuta dell'allenatore del Manchester City, riprendendo una sua espressione precedente. La competizione continua a essere molto combattuta, con poche giornate rimaste e punti ancora da assegnare.

Londra, 19 maggio 2026 – La Premier League è appesa a un filo: l'Arsenal ha vinto contro il Burnley con il gol di Havertz ed è salito a quota 82. I punti di distacco dal Manchester City secondo sono diventati 5, la vittoria del titolo si avvicina sempre di più. Guardiola è come un tennista che serve per rimanere in partita: un solo risultato disponibile questa sera contro il Bournemouth, la vittoria. In caso di pareggio o sconfitta, l'Arsenal sarebbe matematicamente campione. In casa City pesa tantissimo il 3-3 contro l'Everton dello scorso 4 maggio: fino a quel momento, Guardiola e i suoi si trovavano a pari punti con l'Arsenal, ma con il pari dell'Hill Dickinson hanno ceduto nuovamente il passo ai gunners, che questa sera potrebbero festeggiare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bournemouth – Manchester City, Arteta riprende la battuta di Guardiola

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