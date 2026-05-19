Le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di membri di un'organizzazione criminale nota come i Panzarottari. Durante le perquisizioni sono stati trovati un arsenale e sostanze stupefacenti, tra cui alcuni panetti recanti l'effigie di un leader politico. Le indagini hanno anche evidenziato come i capi dell'organizzazione gestissero le attività illecite da cella, mantenendo i comandi attraverso canali di comunicazione diretti.

? Domande chiave Come facevano i boss a comandare dalle celle del carcere?. Cosa nascondevano i panetti di droga con il volto di Putin?. Chi ha ordinato i colpi di mitra contro le serrande?. Quali nuovi clan potrebbero occupare il territorio dei Panzarottari?.? In Breve 26 misure cautelari tra cui 23 arresti e 3 divieti di dimora. Clan Moccia di Afragola gestiva spaccio e pizzo nel territorio. Arsenale con Kalashnikov e droga con immagine di Vladimir Putin. Estorsioni tramite colpi di mitra contro serrande di esercizi commerciali. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno sferrato oggi un duro colpo alla criminalità organizzata con 26 misure cautelari, tra cui 23 arresti in carcere e 3 divieti di dimora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz contro i Panzarottari: arsenale e droga con il volto di Putin

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