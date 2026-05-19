Biotecnologie in Africa | l’Italia guida l’innovazione scientifica

Negli ultimi anni, l’Italia ha avviato progetti di collaborazione con laboratori in Africa per lo sviluppo di biotecnologie, in particolare nei settori dei biopesticidi e delle tecnologie agricole. Questi programmi prevedono il trasferimento di conoscenze e strumenti scientifici presso laboratori sudafricani, con l’obiettivo di migliorare la produzione alimentare e la tutela delle colture. Le domande principali riguardano l’impatto di queste innovazioni sulla sicurezza alimentare nel continente e le tecnologie specifiche che vengono condivise tra i paesi coinvolti.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi biopesticidi la sicurezza alimentare in Africa?. Quali tecnologie specifiche sta trasferendo l'Italia ai laboratori sudafricani?. Perché la sorveglianza genomica è la chiave per prevenire future pandemie?. Chi guiderà la formazione dei ricercatori africani nei prossimi anni?.? In Breve Programmi Biotechnet I e II coprono la formazione scientifica tra il 2021 e il 2029.. Piano B-Inoc finanzia biopesticidi e biofertilizzanti per l'agricoltura tra il 2024 e il 2027.. Lamberto Moruzzi incontra ricercatori della University of Cape Town e Stellenbosch University il 18 maggio.. Il Dipartimento sudafricano DSTI punta alla sovranità tecnologica tramite la sede di Città del Capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biotecnologie in Africa: l’Italia guida l’innovazione scientifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piano Mattei: l’Italia guida la nuova sfida verso l’AfricaNella Sala Zuccari del Senato, il dibattito e industriale si è concentrato sul ruolo strategico dell’Italia come perno tra le due sponde del... One Health, l'innovazione tecnologica nel cuore della ricerca scientificaL’approccio One Health rappresenta oggi una delle chiavi interpretative più avanzate per affrontare le sfide sanitarie contemporanee, mettendo in...