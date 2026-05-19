Biopsia cerebrale nel limbo | la paziente attende da 2 mesi l’esito

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna attende da due mesi l’esito di una biopsia cerebrale effettuata il 24 marzo, senza che finora siano stati comunicati i risultati. A complicare la situazione, ci sono dubbi sulla localizzazione del campione biologico prelevato e sulla mancanza di tracce della richiesta di esame nei sistemi dell’ospedale e dell'Azienda sanitaria territoriale. La paziente si trova in attesa di notizie senza alcun aggiornamento ufficiale, mentre le istituzioni cercano di fare chiarezza sulla gestione del suo caso.

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? Domande chiave Dove si trova fisicamente il campione biologico prelevato il 24 marzo?. Perché l'ospedale e l'Ast non trovano traccia della richiesta d'esame?. Come può la paziente iniziare le cure senza il referto diagnostico?. Chi deve rispondere del vuoto comunicativo tra i laboratori regionali?.? In Breve Esame eseguito il 24 marzo, tempi di attesa superati dei 60 giorni rispetto ai 15 standard.. Famiglia ha inviato mail il 13 maggio e pec all'assessore Calcinaro il 15 maggio.. Ast di Ascoli e laboratorio di San Benedetto non registrano la richiesta della paziente.. Avvocato Antonietta Mellone segnala il blocco amministrativo tra ospedale di Torrette e laboratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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