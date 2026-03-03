Rivoluzione Isola dei Famosi c’è l’annuncio | quando va in onda e tutte le grosse novità

È stato annunciato che l’Isola dei Famosi tornerà in onda questa primavera, sostituendo il tradizionale appuntamento con il Grande Fratello. La data di inizio e le principali novità del programma sono state ufficializzate, con cambiamenti che riguardano la formula e la conduzione. La produzione ha comunicato che ci saranno nuove modalità di partecipazione e aggiornamenti sulla messa in onda.

Negli ultimi anni L’Isola dei Famosi aveva il suo posto fisso in primavera, come “staffetta” naturale dopo il Grande Fratello. Ma nel 2026 la tabella salta: Mediaset avrebbe scelto di mettere in pausa il reality dei naufraghi, lasciando i diritti in casa e prendendosi tempo per capire se e come rilanciarlo, con una formula meno logora e più “nuova”. Il punto, spiegato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, è chiaro: “L’Isola dei Famosi per una serie di motivi in primavera non è prevista”. E ancora: “Tornerà nel prossimo autunno o, nel caso di spostamento in avanti del Grande Fratello, la primavera dopo”. Nel frattempo, sul fronte GF, si parla di un possibile ritorno del Grande Fratello Vip con varie ipotesi di conduzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Isola dei Famosi 2026, cambia tutto: via la diretta, lo studio e l’Honduras. Quando va in ondaMediaset ha deciso di rimescolare completamente le carte, puntando su una trasformazione radicale che modifica il survival game in...

Leggi anche: Isola dei famosi 2026, lavori in corso: si cercano i naufraghi del cast, quando potrebbe andare in onda

