Beautiful streaming replica puntata 19 maggio 2026 | Video Mediaset
Oggi, martedì 19 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in replica. Nella puntata, il personaggio di Katie ha affrontato Bill, accusandolo di aver coinvolto Poppy nella morte di due uomini, Tom Starr e Hollis. La scena si è concentrata sulle tensioni tra i personaggi e sulle accuse mosse durante il confronto. La puntata è disponibile su video Mediaset per chi desidera rivederla.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 19 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nella morte di due uomini, Tom Starr e Hollis. Sostiene di avere delle prove e teme che Bill stia vivendo con una donna pericolosa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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