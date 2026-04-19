Beautiful streaming replica puntata 19 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 19 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in replica su Video Mediaset. Nel corso dell’episodio, Hope discute con Steffy riguardo alla decisione di supportare il fidanzamento tra Thomas e Paris. La trama si concentra sui rapporti tra i personaggi e le scelte che influenzano le dinamiche familiari e sentimentali.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 19 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Hope parla con Steffy della decisione di dare la sua benedizione al fidanzamento tra Thomas e Paris. Ammette di non essere entusiasta, ma di aver fatto un passo indietro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 19 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 19 febbraio 2026 | Video Mediaset Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Beautiful: Venerdì 10 aprile Video; Beautiful: Venerdì 17 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 11 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 13 aprile 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 13 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Dagli studi Mediaset di Zelig arriva il secondo video del comico reggino Santo Palumbo… Prenota ora la tua donazione! facebook