Be my sunshine replica puntata 19 maggio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 19 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna mentre Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati, il tranello da loro stessi ordito sembra coinvolgere sempre più persone dell’isola. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 40 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Che ne dite di un buon caffè e una puntata di #BeMySunshine? Noi siamo pronti a iniziare questo venerdì con il piede giusto, in compagnia dei nostri beniamini, e voi? facebook
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