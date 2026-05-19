Be my sunshine replica puntata 19 maggio in streaming | Video Mediaset

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Nuovo appuntamento oggi – martedì 19 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna mentre Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati, il tranello da loro stessi ordito sembra coinvolgere sempre più persone dell’isola. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 40 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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