Incidente sul lungomare della Fiera a Bari | due feriti gravi

Nella serata di lunedì si è verificato un incidente sul lungomare Starita, vicino alla Fiera del Levante di Bari. Due persone sono state trasportate in ospedale con ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alle cause o alle circostanze che hanno portato all’incidente.

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