Incidente sul lungomare della Fiera a Bari | due feriti gravi
Nella serata di lunedì si è verificato un incidente sul lungomare Starita, vicino alla Fiera del Levante di Bari. Due persone sono state trasportate in ospedale con ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alle cause o alle circostanze che hanno portato all’incidente.
Un grave incidente si é verificato nella serata di lunedi sul lungomare Starita nelle vicinanze della Fiera del Levante di Bari. Lo scontro ha visto coinvolti un'auto e una moto. Il bilancio é di almeno due feriti gravi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118.I feriti ricoverati in ospedaleI. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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