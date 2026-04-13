Il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che il partito manterrà la propria autonomia, opponendosi a qualsiasi tentativo di controllo dall’alto e precisando che è aperto a collaborazioni con altre forze politiche, purché siano definite da un patto di coalizione. La sua dichiarazione è stata rilasciata in occasione della presentazione del libro “Una nuova primavera”, pubblicato da Marsilio Editori. L’estratto pubblicato si concentra su questa posizione politica.

Pubblichiamo un estratto del libro del presidente del M5s Giuseppe Conte, edito da Marsilio Editori, “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”. «Venite amici, che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. Io vi propongo di andare più in là dell’orizzonte, e se anche non abbiamo l’energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, eguale tempra di eroici cuori, indeboliti forse dal fato, ma con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere.» L’unico modo per preservare questo originario «sacro furore» è continuare a battersi, con la massima fermezza, contro le varie forme di degenerazione partitocratica e contro le derive oligarchiche che stanno infettando la nostra democrazia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “M5s indipendente, non si lascerà mai dettare l’azione dal desiderio di governare a tutti i costi. Aperti alle alleanze, ma con un patto di coalizione”

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