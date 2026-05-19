Azienda consortile Cava-Costa d' Amalfi | partono le attività
Sono iniziate le attività dell’Azienda Consortile Speciale Cava de’ Tirreni-Costa d’Amalfi, nota come Asccca, dedicata alla gestione dei servizi socio sanitari. L’ente ha avviato le procedure per organizzare e coordinare le prestazioni destinate ai cittadini delle aree coinvolte. La struttura si occuperà di servizi di assistenza e supporto sanitario, con l’obiettivo di migliorare l’erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie sul territorio. L’avvio delle attività è stato comunicato ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità operative.
Sono partite le attività dell’Azienda Consortile Speciale Cava de’ Tirreni-Costa d’Amalfi (Asccca) per la gestione dei servizi socio sanitari. Ad annunciarlo, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni - condotta dal Presidente dell’Associazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Azienda consortile Cava–Costa dAmalfi: nominato il nuovo CdA
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