Paolo Fortin nuovo direttore dell' Azienda Speciale Consortile

È stata annunciata la nomina del nuovo direttore dell’Azienda Speciale Consortile Alta Padovana. Dopo un percorso di selezione durato diversi mesi, il dottor Paolo Fortin è stato scelto come guida dell’ente. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente stesso.

Nuova guida per l’Azienda Speciale Consortile Alta Padovana, che ha ufficializzato la nomina del direttore: si tratta del dottor Paolo Fortin, scelto al termine di un percorso di selezione avviato nei mesi scorsi. Una designazione che premia un profilo di esperienza consolidata, maturata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Stefano Gasbarra, chi è il nuovo direttore dell'Azienda speciale centro ItaliaGià vicedirettore dell'ex Cefas di Viterbo, succede a Giancarlo Cipriano alla guida dell'ente che è il braccio operativo della Camera di commercio...