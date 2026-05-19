Recentemente si è acceso un dibattito in seguito a un episodio a Modena, che ha coinvolto dichiarazioni di figure politiche di diversi schieramenti. In particolare, un leader di un partito ha espresso proposte riguardanti la revoca della cittadinanza, suscitando reazioni e commenti tra gli esponenti politici. Le dichiarazioni sono state oggetto di discussione pubblica e hanno alimentato un confronto tra sostenitori e oppositori di queste idee. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica e ha portato a confronti tra diversi rappresentanti politici.

Sull’orrendo dibattito innescato dalla tentata strage di Modena, e in particolare dalle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, e del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che vorrebbero introdurre l’originale idea della cittadinanza revocabile, ho solo due cose da dire. La prima, ripensando anche al recente referendum sulla giustizia, è che questi sarebbero i «liberali» e «garantisti». La seconda, a proposito del nostro vicepresidente del Consiglio, è una domanda su cui mi arrovello da tempo ma che in questi giorni si è fatta ineludibile, e cioè: esistono degli estimatori di Salvini? Non lo dico come battuta o come provocazione, ma per sincero scrupolo professionale, se non proprio per curiosità scientifica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Avete mai visto un estimatore di Salvini?

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