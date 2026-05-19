Atp 500 Amburgo missione quarti | i pronostici di mercoledì 20 maggio
Mercoledì 20 maggio all’Open di Amburgo si svolgeranno gli ottavi di finale del torneo ATP 500. La giornata vedrà scendere in campo diversi tennisti, con incontri programmati sul campo principale dell’Am Rothenbaum. Si tratta di una fase decisiva del torneo, in cui i giocatori si contendono l’accesso ai quarti di finale. Le partite si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito, con la presenza di atleti provenienti da varie nazioni.
Ottavi di finale, all’Open di Amburgo si comincia a fare sul serio: ecco quali tennisti scenderanno in campo mercoledì 20 maggio all’Am Rothenbaum. Il prestigioso appuntamento sulla terra battuta dell’ Am Rothenbaum entra nella sua fase caldissima, offrendo ai tennisti nel circuito maggiore un’occasione preziosissima per mettere minuti importanti nelle gambe e testare la condizione fisica prima che scocchi ufficialmente l’ora dell’attesissimo Roland Garros. Atp 500 Amburgo, i pronostici di mercoledì 20 maggio (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il tabellone dell’ATP 500 tedesco è rimasto presto orfano di grandi nomi, primo fra tutti quello di Holger Rune, costretto al forfait preventivo per i noti guai fisici. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Sullo stesso argomento
Amburgo-Leverkusen (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il 17esimo turno di Bundesliga con il Leverkusen di Hjulmand impegnato sul campo dell’Amburgo di Polzin.
Amburgo-Leverkusen (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Werkself che rischia al VolksparkstadionSi recupera il 17esimo turno di Bundesliga con il Leverkusen di Hjulmand impegnato sul campo dell’Amburgo di Polzin.
Flavio Cobolli perde 450 punti nel ranking ATP: Luciano Darderi potrebbe sorpassarlo ad AmburgoFlavio Cobolli è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Amburgo, crollando con il punteggio di 6-2, 7-5 ... oasport.it
Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga oggi, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it