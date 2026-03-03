Amburgo-Leverkusen mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Werkself che rischia al Volksparkstadion

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30 si disputa la partita tra Amburgo e Leverkusen, valida per il recupero del 17esimo turno di Bundesliga. Il Leverkusen di Hjulmand affronta l'Amburgo di Polzin al Volksparkstadion, con la formazione della Werkself che cerca di migliorare la sua posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono disponibili in vista dell'incontro.

Si recupera il 17esimo turno di Bundesliga con il Leverkusen di Hjulmand impegnato sul campo dell'Amburgo di Polzin. Per gli anseatici seconda gara in casa quella persa contro il RB Lipsia e un'occasione per fare un balzo definitivo verso la salvezza. Vincere oggi darebbe anche la spinta verso la salvezza andando a +7 sul terzultimo posto. Il werkself viene da una faticosissima partita contro il.