Asse Roma-Berlino sulle terre rare

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha avviato un rafforzamento della collaborazione con Berlino nel settore delle terre rare, rispondendo alla crescente domanda di materie prime critiche. La cooperazione tra i due paesi mira a sviluppare progetti comuni e ad assicurare forniture più sicure e sostenibili per l’industria europea. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di strategie europee volte a ridurre la dipendenza da fonti esterne e a consolidare la presenza continentale nel settore delle risorse strategiche.

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L’Italia accelera sul fronte delle materie prime critiche rafforzando l’asse con Berlino e rilanciando il ruolo europeo in uno dei dossier più strategici per il futuro industriale dell’Occidente. Ieri mattina la Farnesina e il governo tedesco hanno inviato alla Commissione Ue un documento di indirizzo politico che punta a «rilanciare l’impegno europeo nel settore con l’obiettivo di mitigare le dipendenze strategiche e costruire catene di approvvigionamento sicure per le imprese ». Un’iniziativa che porta la firma del ministro degli Esteri Antonio Tajani ( in foto ) e dell’omologo Johann Wadephul alla vigilia della riunione sui minerali critici organizzata dagli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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