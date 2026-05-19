asse roma berlino sulle terre rare

L’Italia ha avviato un rafforzamento della collaborazione con Berlino nel settore delle terre rare, rispondendo alla crescente domanda di materie prime critiche. La cooperazione tra i due paesi mira a sviluppare progetti comuni e ad assicurare forniture più sicure e sostenibili per l’industria europea. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di strategie europee volte a ridurre la dipendenza da fonti esterne e a consolidare la presenza continentale nel settore delle risorse strategiche.

L’Italia accelera sul fronte delle materie prime critiche rafforzando l’asse con Berlino e rilanciando il ruolo europeo in uno dei dossier più strategici per il futuro industriale dell’Occidente. Ieri mattina la Farnesina e il governo tedesco hanno inviato alla Commissione Ue un documento di indirizzo politico che punta a «rilanciare l’impegno europeo nel settore con l’obiettivo di mitigare le dipendenze strategiche e costruire catene di approvvigionamento sicure per le imprese ». Un’iniziativa che porta la firma del ministro degli Esteri Antonio Tajani ( in foto ) e dell’omologo Johann Wadephul alla vigilia della riunione sui minerali critici organizzata dagli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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