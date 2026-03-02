India e Canada annunciano accordi sull’uranio e sulle terre rare

Il 2 marzo, l’India e il Canada hanno firmato diversi accordi riguardanti le terre rare e l’uranio, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. Le intese prevedono collaborazioni specifiche nel settore delle risorse naturali, con attenzione particolare ai materiali strategici. La firma degli accordi è stata annunciata ufficialmente da entrambi i governi, senza dettagli sulle modalità di implementazione.

Il 2 marzo l’India e il Canada hanno concluso numerosi accordi, in particolare sulle terre rare e sull’uranio, durante una visita a New Delhi del primo ministro canadese Mark Carney. Gli accordi, che riguardano anche il settore tecnologico e quello delle energie rinnovabili, segnano la fine alle tensioni degli ultimi anni. Le relazioni tra i due paesi si erano deteriorate nel 2023, quando Ottawa aveva accusato New Delhi di essere responsabile dell’omicidio a Vancouver di un separatista sikh naturalizzato canadese. “Le relazioni tra India e Canada hanno ritrovato slancio grazie a un clima di fiducia reciproca”, ha dichiarato il primo ministro indiano Narendra Modi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Energia nucleare India e Canada siglano accordo per forniture di uranioIl premier indiano Narendra Modi ha annunciato che India e Canada hanno firmato un accordo per le forniture di uranio: lo riporta l'agenzia PTI. bluewin.ch

