ASCOLTI TV 18 MAGGIO 2026 | ULISSE I CESARONI QUARTA REPUBBLICA

ASCOLTI TV 18 MAGGIO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 18 maggio 2026 con Ulisse, I Cesaroni e l’attualità tra Quarta Repubblica e NewsRoom. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x ( finale x ) Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Ulisse: Il Piacere della Scoperta – x TC – x G – x O – x Ulisse: Il Piacere... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni

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