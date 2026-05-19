Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:00 si giocherà la partita tra Ascoli e Potenza allo stadio Viviani. L'Ascoli, allenato da Tomei, ha affrontato il Potenza di De Giorgio, che ha vinto la coppa Italia di categoria. La gara si presenta complessa, e un pareggio potrebbe essere sufficiente per l'Ascoli per passare il turno. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, con i pronostici che indicano un equilibrio tra le due squadre.

Al Viviani l’Ascoli di Tomei si è schiantato contro il muro del Potenza di De Giorgio detentore della coppa Italia di categoria, ma un altro pareggio potrebbe comunque bastare per passare il turno. I marchigiani hanno mostrato tutto il loro potenziale contro una squadra che ha terminato al decimo posto nel girone C, e non sono riusciti a sfondare per questione di centimetri: i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ascoli-Potenza (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lunedì da Leoni del 18 maggio 2026 - Potenza: ad Ascoli per continuare a sognare

Sullo stesso argomento

Palermo-Catanzaro (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiÈ spalle al muro il Palermo di Inzaghi, chiamato a rimontare 3 gol di svantaggio sul Catanzaro dopo la pesante sconfitta della gara d’andata.

Ascoli-Potenza (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/TCZeq5V #scommesse #pronostici x.com

Dove vedere Ascoli-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita dei playoff di Serie C tra Ascoli e Potenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Potenza-Ascoli 0-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Potenza-Ascoli di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei playoff di Serie C ... calciomagazine.net