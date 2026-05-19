Ascoli-Potenza mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:00 si giocherà la partita tra Ascoli e Potenza allo stadio Viviani. L'Ascoli, allenato da Tomei, ha affrontato il Potenza di De Giorgio, che ha vinto la coppa Italia di categoria. La gara si presenta complessa, e un pareggio potrebbe essere sufficiente per l'Ascoli per passare il turno. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, con i pronostici che indicano un equilibrio tra le due squadre.

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Al Viviani l’Ascoli di Tomei si è schiantato contro il muro del Potenza di De Giorgio detentore della coppa Italia di categoria, ma un altro pareggio potrebbe comunque bastare per passare il turno. I marchigiani hanno mostrato tutto il loro potenziale contro una squadra che ha terminato al decimo posto nel girone C, e non sono riusciti a sfondare per questione di centimetri: i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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