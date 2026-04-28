Appiano Gentile Inter | nel mirino la gara di domenica contro il Lecce

Nella giornata di oggi si sono diffuse le ultime notizie sulla preparazione dell’Inter in vista della partita di domenica contro il Lecce. Si è parlato delle condizioni dei giocatori infortunati, con aggiornamenti sui tempi di recupero, e delle eventuali sanzioni legate ai diffidati. Le fonti confermano le pratiche di allenamento svolte ad Appiano Gentile e le decisioni prese dallo staff tecnico in vista del match.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Nel mirino la gara di domenica contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nel mirino la gara di domenica contro il Lecce Notizie correlate Appiano Gentile Inter: nel mirino la gara di domenica contro la Romadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torino-Inter, alle 14:30 la conferenza stampa di Chivu; GdS - Inter, Lautaro lavora ad Appiano: i piani per il rientro; Inter, oggi la partenza per Torino in una modalità insolita; Inter, i 'muscoli del capitano' richiedono cautela: Lautaro non punta il Toro, l'obiettivo rientro è un altro. Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da AppianoDopo due giorni di riposo concessi da Chivu, i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile: le ultime da Sky ... msn.com Cristian Chivu si presenta ad Appiano Gentile alla vigilia di Torino-Inter con la serenità di chi sa di aver fatto un lavoro straordinario e non ha paura di dirlo. Lo Scudetto è lì, a portata di mano, ma il tecnico nerazzurro non vuole distrazioni. - facebook.com facebook L'Inter del futuro prende forma: aria di rivoluzione ad Appiano Gentile! #Inter #Calciomercato #Chivu #Oaktree #Frattesi #Mkhitaryan #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SkySport #Ringiovanimento x.com