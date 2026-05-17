Durante una recente partita tra due squadre brasiliane, Neymar è stato coinvolto in un episodio controverso legato alla sua sostituzione. L’evento ha attirato l’attenzione per un errore nella gestione dei cambi, che ha coinvolto anche un pasticcio con il quarto uomo. La situazione si è complicata ulteriormente con proteste e un cartellino giallo mostrato a un giocatore per comportamenti ritenuti scorretti. Tali episodi hanno generato discussioni sulla corretta conduzione delle sostituzioni durante le partite.

L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo» Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo

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