Truffa del finto nipote | fermato autore a Cava de’Tirreni

La Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha fermato un giovane cittadino egiziano accusato di aver messo in atto una truffa aggravata ai danni di un’anziana residente in città. L’arresto è stato effettuato in relazione a un episodio in cui l’indagato avrebbe approfittato della buona fede di una persona anziana, inducendola in errore. Le autorità hanno confermato che il fermo si è reso necessario dopo le indagini condotte sul caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha arrestato un giovane cittadino egiziano, gravemente indiziato di aver messo a segno una truffa aggravata ai danni di un’anziana residente in città. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Roberto Fioravante Lanzetta, nella giornata del 7 maggio. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa: la vittima aveva appena subito una truffa con il metodo del “finto nipote”, uno degli stratagemmi più diffusi ai danni delle persone anziane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per il nipote, le aveva prospettato un’inesistente situazione debitoria riguardante la figlia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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