Castrocaro, nota per il suo festival e le terme, si è distinta recentemente anche nel settore cinofilo. Il centro di addestramento Compagni di Vita ha ottenuto la certificazione di cinque stelle dalla Federazione Opes Italia Cinofilia, riconoscimento che attesta la qualità della formazione offerta. Questa novità si aggiunge alle numerose caratteristiche che rendono la città nota a livello regionale e oltre. La certificazione rappresenta un importante risultato per il centro e per la comunità locale, confermando l’eccellenza nel settore cinofilo.

Città della musica, delle acque e degli educatori cinofili. Nota ben oltre i confini locali per il Festival e per le Terme, Castrocaro si fregia oggi di un ulteriore vanto: il centro cinofilo Compagni di Vita ha conseguito 5 stelle per la formazione da Opes Italia Cinofilia. Un riconoscimento prestigioso, che certifica l’eccellenza della struttura, elevandola ad Accademia di Formazione Nazionale e consolidandone il ruolo di punto di riferimento in Italia della cinofilia. Fiore all’occhiello è il corso per diventare educatore. Innovativo, a ciclo unico (educatore avanzato e dog trainer), è un percorso pensato non solo per trasmettere competenze tecniche nell’educazione, nella comprensione e nell’addestramento del cane, ma anche e soprattutto per preparare educatori cinofili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amici a quattro zampe, ora Castrocaro è a 5 stelle

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