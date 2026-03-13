Dieci nuovi Cuochi contadini in Friuli Venezia Giulia | ecco chi entra nella rete di Campagna Amica

Dieci nuovi Cuochi contadini sono stati formati da Coldiretti Fvg e Terranostra Campagna Amica e ora fanno parte della rete nazionale dedicata alla promozione della cucina contadina e dei prodotti locali. Questi professionisti hanno completato con successo il percorso formativo organizzato dalle associazioni, che mira a valorizzare le eccellenze agricole del Friuli Venezia Giulia.

Sono dieci i nuovi Cuochi contadini che hanno concluso con successo il percorso formativo promosso da Coldiretti Fvg e Terranostra Campagna Amica, entrando così nella rete nazionale che valorizza la vera cucina contadina e i prodotti delle aziende agricole del territorio. La consegna degli attestati si è svolta al Mulino delle Tolle di Bagnaria Arsa, al termine di una giornata che ha unito momenti di formazione, racconto del territorio e una degustazione finale preparata dagli stessi partecipanti.

