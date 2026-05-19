Allenamenti all’alba e al tramonto a Montesilvano al via la seconda edizione di Fluxo

A Montesilvano è partita la seconda edizione di Fluxo, un evento dedicato a sessioni di allenamento all’aperto. Le attività si svolgono durante le prime ore del mattino e le ultime della giornata, approfittando delle temperature più fresche. Sono previste sessioni di yoga, pilates, corsa, capoeira e fitness funzionale, tenute tra il Parco Le Vele e il Pontile Finlandia. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età, che si allenano in spazi pubblici della città.

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Allenamenti all’aria aperta tra yoga, pilates, corsa, capoeira e fitness funzionale, nelle ore più fresche della giornasta - cioè l’alba e il tramonto - tra il Parco Le Vele e il Pontile Finlandia. Torna anche per l’estate 2026 “Fluxo Montesilvano”, il progetto dedicato al benessere, che viene. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tramonto di un’alba, le foto della quinta edizionePrato, 13 aprile 2026 – 5° Trail “Sul Sentiero Tramonto di un’Alba” Domenica 12 aprile, sulle colline di Prato, la frazione di Figline di Prato ha... Leggi anche: Dall'alba al tramonto Allenamenti all’alba e al tramonto, a Montesilvano al via la seconda edizione di FluxoAllenamenti all’aria aperta tra yoga, pilates, corsa, capoeira e fitness funzionale, nelle ore più fresche della giornasta - cioè l’alba e il tramonto - tra il Parco Le Vele e il Pontile Finlandia. To ... ilpescara.it Fate allenamenti brevi (tipo 1-2 miglia)? reddit ALBAFRALI S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Allenarsi all’ora giusta potrebbe migliorare i benefici dell’esercizio, secondo uno studioUna nuova ricerca suggerisce che il nostro cronotipo, cioè l’orologio biologico personale, può influenzare la risposta del corpo all’attività fisica. pazienti.it