Allenamenti all’alba e al tramonto a Montesilvano al via la seconda edizione di Fluxo
A Montesilvano è partita la seconda edizione di Fluxo, un evento dedicato a sessioni di allenamento all’aperto. Le attività si svolgono durante le prime ore del mattino e le ultime della giornata, approfittando delle temperature più fresche. Sono previste sessioni di yoga, pilates, corsa, capoeira e fitness funzionale, tenute tra il Parco Le Vele e il Pontile Finlandia. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età, che si allenano in spazi pubblici della città.
Allenamenti all’aria aperta tra yoga, pilates, corsa, capoeira e fitness funzionale, nelle ore più fresche della giornasta - cioè l’alba e il tramonto - tra il Parco Le Vele e il Pontile Finlandia. Torna anche per l’estate 2026 “Fluxo Montesilvano”, il progetto dedicato al benessere, che viene. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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