Alessio Fiorenza l’intervista all’attore di In Utero | Il luogo in cui tutte le mie domande si incontrano
In questa intervista, l’attore protagonista di “In Utero” parla di come il suo lavoro abbia cambiato il modo di affrontare il rapporto con se stesso e con le domande fondamentali sulla propria identità. Racconta del passaggio dalla serie HBO a riflessioni più profonde su arte e corpo, condividendo dettagli sulla sua esperienza personale e il percorso di consapevolezza intrapreso. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su temi legati alla crescita e alla ricerca di senso, senza filtri o interpretazioni.
Ci sono persone che parlano di sé come se stessero raccontando qualcun altro. Non per distanza emotiva, né per mancanza di consapevolezza, ma perché hanno imparato a osservarsi mentre cambiano. Alessio Fiorenza è una di queste persone. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie capita spesso di avere la sensazione che ogni risposta di Alessio Fiorenza nasca prima da un’osservazione interiore e solo dopo diventi parola. Non c’è mai fretta, non c’è il desiderio di impressionare, di costruire una frase perfetta o di trasformarsi nel simbolo di qualcosa. Anzi, ciò che colpisce di più è proprio la delicatezza con cui prova a sottrarsi alle definizioni troppo semplici. 🔗 Leggi su Virgilio.it
IN UTERO | Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony: Intervista
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