In questa intervista, l’attore protagonista di “In Utero” parla di come il suo lavoro abbia cambiato il modo di affrontare il rapporto con se stesso e con le domande fondamentali sulla propria identità. Racconta del passaggio dalla serie HBO a riflessioni più profonde su arte e corpo, condividendo dettagli sulla sua esperienza personale e il percorso di consapevolezza intrapreso. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su temi legati alla crescita e alla ricerca di senso, senza filtri o interpretazioni.

Ci sono persone che parlano di sé come se stessero raccontando qualcun altro. Non per distanza emotiva, né per mancanza di consapevolezza, ma perché hanno imparato a osservarsi mentre cambiano. Alessio Fiorenza è una di queste persone. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie capita spesso di avere la sensazione che ogni risposta di Alessio Fiorenza nasca prima da un’osservazione interiore e solo dopo diventi parola. Non c’è mai fretta, non c’è il desiderio di impressionare, di costruire una frase perfetta o di trasformarsi nel simbolo di qualcosa. Anzi, ciò che colpisce di più è proprio la delicatezza con cui prova a sottrarsi alle definizioni troppo semplici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alessio Fiorenza, l’intervista all’attore di In Utero: “Il luogo in cui tutte le mie domande si incontrano”

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IN UTERO | Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony: Intervista

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