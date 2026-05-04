In una clinica di fertilità di Barcellona, medici e pazienti si incontrano quotidianamente per affrontare decisioni complesse e questioni etiche legate al desiderio di diventare genitori. In questo contesto si svolge l’intervista intitolata “In Utero”, che vede protagonisti Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony. Il racconto si concentra sui dilemmi e le sfide di chi si trova a dover scegliere tra opzioni mediche e morali.

Ambientata a Barcellona, una clinica specializzata in fertilità diventa il luogo dove medici e pazienti si confrontano ogni giorno tra scelte difficili e dilemmi etici legati al desiderio di avere un figlio. Al centro della storia c’è il dottor Ruggero Gentile, interpretato da Sergio Castellitto, che sostiene con fermezza come avere un figlio non sia un diritto né un obbligo, ma un desiderio profondo. Da questa riflessione prende vita “In Utero”, la nuova serie creata da Margaret Mazzantini, disponibile su HBO Max dall’ 8 maggio. Definita un “psycho-medical drama”, la serie propone un approccio originale al genere medical, raccontando le dinamiche della clinica Creatividad, fondata dallo stesso Ruggero insieme alla moglie Teresa, interpretata da Maria Pia Calzone.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “In Utero”, intervista ad Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony

IN UTERO | Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony: Intervista

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