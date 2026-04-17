Alcaraz la notizia shock è appena arrivata! Non è possibile

Un'assenza improvvisa scuote il torneo di Madrid, uno degli eventi più attesi della stagione tennistica europea. Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare, rinunciando all'ultimo momento e lasciando un vuoto tra i favoriti. La sua assenza rappresenta una sorpresa per il pubblico e gli addetti ai lavori, che erano pronti a vederlo in campo in questa tappa importante del circuito.

Un’assenza che pesa, e non poco. Carlos Alcaraz alza bandiera bianca e rinuncia al torneo di Madrid, lasciando un vuoto importante in uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica europea. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio carico di amarezza, accompagnato da una foto del polso destro infortunato. Parole che raccontano non solo un problema fisico, ma anche un legame profondo con un torneo a lui particolarmente caro. “Madrid è casa”, scrive Alcaraz, sottolineando quanto il torneo rappresenti uno dei momenti più speciali del calendario. Una dichiarazione che rende ancora più evidente il peso di questa rinuncia, arrivata per il secondo anno consecutivo.🔗 Leggi su Tvzap.it

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