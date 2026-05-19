Addio al diesel tradizionale | il test su MSC Opera che taglia le emissioni dell' 80%
Eni e MSC Cruises hanno portato a termine un test su una nave da crociera, utilizzando un nuovo tipo di diesel chiamato Hvo, che deriva da oli vegetali idrogenati. La sperimentazione si è concentrata sulla riduzione delle emissioni di scarico, con risultati che indicano una diminuzione dell’80% rispetto al diesel tradizionale. La prova si è svolta a bordo di una nave operativa, senza interrompere i servizi di crociera, e ha coinvolto il motore principale dell’imbarcazione.
Eni e Msc Cruises hanno completato una sperimentazione sull’utilizzo del diesel Hvo (Hydrogenated Vegetable Oil) per l’alimentazione dei motori delle navi da crociera. Il test, condotto sulla nave Msc Opera, ha confermato la fattibilità tecnica dell’impiego del biocarburante in forma pura, senza. 🔗 Leggi su Today.it
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