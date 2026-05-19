Addio al diesel tradizionale | il test su MSC Opera che taglia le emissioni dell' 80%

Eni e MSC Cruises hanno portato a termine un test su una nave da crociera, utilizzando un nuovo tipo di diesel chiamato Hvo, che deriva da oli vegetali idrogenati. La sperimentazione si è concentrata sulla riduzione delle emissioni di scarico, con risultati che indicano una diminuzione dell’80% rispetto al diesel tradizionale. La prova si è svolta a bordo di una nave operativa, senza interrompere i servizi di crociera, e ha coinvolto il motore principale dell’imbarcazione.

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