Nel 2025, i ghiacciai lombardi hanno continuato a perdere massa, con l’Adamello che ha perso circa 12 milioni di metri cubi di acqua. La fusione dei ghiacci si è mantenuta molto intensa anche quest’anno, contribuendo a un bilancio complessivamente negativo per le masse glaciali della regione. Questa situazione si inserisce in un quadro globale di scioglimento dei ghiacciai, con effetti evidenti sulla disponibilità di acqua e sull’ambiente circostante.

Brescia, 19 maggio 2026 – Fusione a ritmo molto elevato anche nel 2025: per i ghiacciai lombardi, come per gli altri ghiacciai della Terra, il bilancio di massa è tendenzialmente negativo. Le osservazioni sono state raccolte da numerosi osservatori glaciologici di reti nazionali (incluso il Comitato Glaciologico Italiano), università e istituti di ricerca, coordinati dal WGMS. I risultati relativi all’anno idrologico 2025, pubblicati nelle Climate Chronicles di Nature Reviews Earth & Environment e nel Rapporto sullo Stato del Clima in Europa 2025, elaborato dal Copernicus Climate Change Service e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lenta agonia dei ghiacciai lombardi: l’Adamello ha perso 12 milioni di metri cubi d’acqua nel 2025

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