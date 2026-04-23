ArtemisiaLab propone un percorso completo progettato per aiutare chi soffre di dolore articolare a riacquistare autonomia nei movimenti quotidiani. Il dolore può interessare diverse articolazioni, come l'anca o il ginocchio, ostacolando attività semplici come salire le scale o camminare senza fastidio. Il programma si focalizza su interventi mirati per migliorare la mobilità e ridurre il disagio fisico.

Il dolore articolare, che si tratti di un'anca o di ginocchio che limita il cammino o che impedisce di salire le scale non è solo un fastidio fisico, ma un ostacolo alla propria libertà. Oggi, grazie alla sinergia tra strutture di prestigio e tecniche mini-invasive, tornare a muoversi senza dolore non è più un traguardo lontano, ma una realtà concreta. Dalla consolidata collaborazione con il Gruppo Artemisia Lab, punto di riferimento per la diagnostica e la prevenzione a Roma, nasce un percorso di cura completo che accompagna il paziente dalla prima visita fino alla risoluzione chirurgica o conservativa. Il Dott. Manfredi Barbarino collabora da anni con questo prestiogioso gruppo dove il connubbio tra innovazione e ricerca dei proticolli giusti per ogni patologia sono la missione quotodiana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ArtemisiaLab, il percorso completo per tornare a muoversi senza dolore

Notizie correlate

Economia Circolare e ITS Green Specialist: il primo percorso 4+2 completo in ItaliaC’è una differenza sostanziale tra innovare “a parole” e innovare davvero: nel primo caso si aggiornano i titoli, si aggiungono moduli, si inseguono...

Un patto per la sanità. I sindaci blindano il futuro : "Percorso di cura completo"Un asse istituzionale per blindare la sanità del Trasimeno e rispondere con una visione d’insieme alle incertezze sul futuro dei presidi locali.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: ArtemisiaLab: la medicina che rimette il paziente al centro.

ArtemisiaLab, il percorso completo per tornare a muoversi senza doloreIl dolore articolare, che si tratti di un’anca o di ginocchio che limita il cammino o che impedisce di salire le scale non è solo ... iltempo.it

ArtemisiaLab: la medicina che rimette il paziente al centroIn un’epoca in cui la sanità rischia sempre più spesso di essere percepita come un sistema complesso e distante, ArtemisiaLab si ... iltempo.it