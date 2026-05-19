A Milano presto farà caldo come in piena estate

A Milano si prevede un aumento delle temperature che porterà condizioni di caldo intenso simile a quelle di piena estate. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo, nei prossimi giorni si registrerà un aumento del calore, anche nelle ore più fresche. La temperatura sarà elevata anche nelle zone di ombra, senza particolari variazioni di raffreddamento. Questa ondata di caldo riguarda specificamente il clima della città, senza riferimenti a eventi atmosferici estremi o variazioni improvvise.

Caldo estivo. Quello vero. Quello prettamente milanese. È ciò che succederà all’ombra (non troppo fresca, ça va sans dire) della Madonnina nei prossimi giorni, stando alle previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.“Da mercoledì l'anticiclone comincerà ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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