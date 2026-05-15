A Caserta il congresso nazionale ' Sicut' | la chirurgia d' urgenza si confronta sulle nuove frontiere del trauma
A Caserta si è svolto il Congresso Nazionale Sicut di Primavera 2026, che si concentra sulle novità nel campo della chirurgia d'urgenza e del trauma. L'evento si è tenuto al Belvedere di San Leucio nelle giornate del 14 e 15 maggio. Durante il congresso, sono stati presentati studi e aggiornamenti riguardanti le tecniche di intervento e le recenti evoluzioni nelle procedure di emergenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da varie regioni italiane.
Si è aperto a Caserta il Congresso Nazionale Sicut di Primavera 2026 dedicato alle ultime frontiere della chirurgia d’urgenza e del trauma, ospitato nelle giornate del 14 e 15 maggio al Belvedere di San Leucio.L’evento, patrocinato dall’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano, riunisce oltre cento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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