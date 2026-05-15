A Caserta il congresso nazionale ' Sicut' | la chirurgia d' urgenza si confronta sulle nuove frontiere del trauma

A Caserta si è svolto il Congresso Nazionale Sicut di Primavera 2026, che si concentra sulle novità nel campo della chirurgia d'urgenza e del trauma. L'evento si è tenuto al Belvedere di San Leucio nelle giornate del 14 e 15 maggio. Durante il congresso, sono stati presentati studi e aggiornamenti riguardanti le tecniche di intervento e le recenti evoluzioni nelle procedure di emergenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da varie regioni italiane.

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Si è aperto a Caserta il Congresso Nazionale Sicut di Primavera 2026 dedicato alle ultime frontiere della chirurgia d’urgenza e del trauma, ospitato nelle giornate del 14 e 15 maggio al Belvedere di San Leucio.L’evento, patrocinato dall’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano, riunisce oltre cento. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terni, congresso regionale sul futuro dell’oftalmologia: innovazione, terapie avanzate e nuove frontiere della chirurgia oculare AZIENDA OSPEDALIERA - Le ultime frontiere della chirurgia d’urgenza e del trauma al Congresso Nazionale SICUT di Primavera 2026. casertafocus.net/home/index.php… x.com Caserta. AORN: il 14 e 15 congresso nazionale SICUT sulle novità della chirurgia e dei traumiPiù di cento relatori, moderatori ed esperti provenienti da importanti strutture ospedaliere e universitarie di tutta Italia si stanno confrontando sulle ultim ... teleradio-news.it Pediatria. Al via a Caserta il XXVIII congresso Sipps. Focus su malattie non trasmissibili e promozine corretto sviluppo neurocognitivoIl tema di quest’anno è Radici profonde per l’adulto di domani, concetto che rimanda alla mission della Sipps, cioè essere accanto ai pediatri ed alle famiglie nel percorso di crescita del bambino, ... quotidianosanita.it