Willem II-Volendam mercoledì 20 maggio 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:45 si svolgerà la partita tra Willem II e Volendam. Sabato scorso, Willem II ha vinto contro Almere City con il punteggio di 2-0, confermando la vittoria per 1-0 dell’andata e assicurandosi un posto nella finale dei play-off promozione. La sfida tra le due squadre si preannuncia decisiva per la promozione in divisione superiore.

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