Willem II-Volendam mercoledì 20 maggio 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:45 si svolgerà la partita tra Willem II e Volendam. Sabato scorso, Willem II ha vinto contro Almere City con il punteggio di 2-0, confermando la vittoria per 1-0 dell’andata e assicurandosi un posto nella finale dei play-off promozione. La sfida tra le due squadre si preannuncia decisiva per la promozione in divisione superiore.
Sabato il Willem II ha battuto l’Almere City per 2-0, risultato che, dopo la vittoria per 1-0 all’andata, è ampiamente bastato per conquistare un posto nella finale dei play-off promozione. La squadra di Tilburg affronterà il Volendam in uno stadio tutto esaurito nella speranza che si repeta quello che ultimamente sta succedendo abbastanza spesso, ovvero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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