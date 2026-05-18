Willem II-Volendam mercoledì 20 maggio 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Padroni di casa favoriti

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:45 si svolgerà la partita tra Willem II e Volendam. I padroni di casa sono considerati favoriti per la vittoria in base alle quote di scommessa. Nella partita precedente, il Willem II ha vinto per 2-0 contro l’Almere City, risultato che ha consolidato la qualificazione alla finale dei play-off promozione, dopo aver ottenuto un successo per 1-0 all’andata.

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