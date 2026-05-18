Westerlo-Standard Liegi martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera si disputerà una partita importante nella penultima giornata della fase Conference della Jupiler League belga. Lo Westerlo affronterà in casa lo Standard Liegi, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di conquistare il primo posto. La sfida è in programma alle 20:30 e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in vista delle ultime gare di campionato. Le formazioni scelte e le quote sono disponibili per chi desidera scommettere sull’esito dell’incontro.

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Penultimo turno della fase Conference di Jupiler League belga con il Westerlo che si gioca le residue chances di primo posto in casa contro lo Standard Liegi.  È ormai una lotta a 3 per l’unico posto disponibile con i Kemphanen che cercano una qualificazione europea che manca da ben 14 anni, e che hanno ritrovato un minimo di entusiasmo on la vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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