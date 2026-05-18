Negli ultimi tempi, molte aziende hanno rivoluzionato il modo di offrire servizi ai propri dipendenti, trasformando il welfare da un semplice benefit in un elemento chiave della strategia aziendale. La tendenza attuale si concentra sulla possibilità di adattare le offerte alle esigenze individuali di ciascuno, spostando l’attenzione dalla standardizzazione alla personalizzazione. Questa svolta mira a migliorare il benessere dei lavoratori e a rafforzare il ruolo del welfare come strumento di attrazione e fidelizzazione del personale.

IL WELFARE aziendale non è più un benefit accessorio, ma una leva competitiva. E oggi la partita si gioca tutta sulla personalizzazione. Secondo la 9ª edizione del Rapporto Censis-Eudaimon, per oltre otto lavoratori su dieci le soluzioni su misura sono diventate una priorità, mentre l’87,3% delle imprese le considera decisive per attrarre e trattenere talenti. Eppure, tra intenzioni e realtà resta un gap evidente. Solo il 43,3% delle aziende ha già introdotto piani di welfare personalizzati, anche se un ulteriore 33,3% si prepara a farlo nel prossimo futuro. Il dato fotografa una fase di transizione: il welfare è ormai strutturale – il 92% delle imprese con più di 50 dipendenti offre già qualche forma di supporto – ma la sua evoluzione verso modelli flessibili è ancora incompleta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Welfare personalizzato la nuova priorità per i dipendenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavoro, il welfare personalizzato è una priorità per l'80% dei lavoratoriRoma, 6 marzo 2026 – Il welfare aziendale si conferma una leva strategica per le imprese italiane: l’87,3% lo considera un fattore decisivo di...

La Spezia: premi al 1% di tasse, welfare e bonus per i dipendentiLa Spezia sta vivendo un momento di svolta concreta per il settore terziario, dove Confcommercio e i sindacati hanno siglato un’intesa che riduce...