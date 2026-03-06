Secondo un sondaggio, l’80% dei lavoratori italiani considera il welfare personalizzato una priorità nel proprio ambiente di lavoro. Il welfare aziendale viene visto come uno strumento importante anche dalle imprese, che lo valutano decisivo per attrarre e mantenere i talenti. I dati sono stati raccolti in un’indagine condotta recentemente sul territorio nazionale.

Roma, 6 marzo 2026 – Il welfare aziendale si conferma una leva strategica per le imprese italiane: l’87,3% lo considera un fattore decisivo di attrazione e fidelizzazione dei talenti. Eppure, nonostante questa centralità, solo 4 aziende su 10 (43,3%) hanno introdotto dei piani su misura per i collaboratori, mentre il 33,3% ha intenzione di farlo nel prossimo futuro. A fotografare questa distanza tra ambizione e realtà è la 9ª edizione del Rapporto Eudaimon-Censis, presentata all’Headquarter di Campari Group: “A ognuno il suo welfare aziendale: la sfida praticabile”. Un titolo che sottolinea l’esigenza, per le imprese, di adottare soluzioni di welfare aziendale flessibili, sostenibili e coerenti con le specifiche esigenze delle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro, il welfare personalizzato è una priorità per l'80% dei lavoratori

