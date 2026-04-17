mckennie juventus deciso il futuro del texano in caso di mancata qualificazione in champions league

In vista della prossima stagione, il futuro del centrocampista statunitense in forza alla Juventus dipenderà dal risultato finale della squadra in Champions League. Se i bianconeri non riescono a qualificarsi, saranno prese decisioni riguardo al suo contratto e alla sua permanenza nel club. La questione riguarda direttamente le strategie di mercato e le eventuali trattative per il rinnovo o la cessione del giocatore.

di Angelo Ciarletta McKennie Juventus, deciso il futuro del centrocampista statunitense in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. La Juve ha le idee chiare sul futuro del proprio centrocampo e mette un punto fermo sulle rotazioni della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Weston McKennie è considerato ufficialmente incedibile. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore ha recentemente siglato il rinnovo del contratto, legandosi ulteriormente ai colori bianconeri. La posizione del giocatore resta salda anche senza la qualificazione in Champions League. La società non ha intenzione di ascoltare offerte per il texano, individuato come uno dei punti fermi del progetto sportivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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