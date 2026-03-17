Marc Marquez ha spiegato che continuerà a dedicarsi alle competizioni motociclistiche e non passerà alle auto, come ha fatto in passato Valentino Rossi. Il pilota spagnolo ha ribadito la sua scelta di rimanere nel mondo delle moto, nonostante alcune voci che avevano ipotizzato un suo possibile cambio di disciplina. Marquez ha confermato la sua volontà di concentrarsi esclusivamente sulla MotoGP.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha chiarito che non intende seguire le orme di Valentino Rossi intraprendendo una carriera nel motorsport su quattro ruote dopo la sua avventura in MotoGP. Nonostante le speculazioni su un possibile ritiro imminente, il 32enne pilota spagnolo ha ribadito la sua volontà di non competere in altre categorie una volta terminata la sua carriera motociclistica. Al contrario di altri grandi nomi come Rossi e Jorge Lorenzo, che hanno continuato a gareggiare in diverse discipline, Marquez desidera prendersi una pausa dal mondo delle corse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez: perché resta fedele alle moto e non passa alle auto come Valentino Rossi.

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