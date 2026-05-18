Umbria piano per trasformare la fauna in una filiera certificata

In Umbria, è stato presentato un piano per trasformare la gestione della fauna selvatica in una filiera certificata. La proposta prevede di utilizzare la carne di cinghiale, con l’obiettivo di risarcire i danni causati all’agricoltura. I prodotti derivanti da questa filiera saranno destinati a mercati specifici e distribuiti attraverso canali ufficiali. La realizzazione del progetto coinvolge enti locali e soggetti privati, con l’intento di regolamentare e valorizzare le risorse della regione.

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? Domande chiave Come potrà la carne di cinghiale risarcire i danni agricoli?. Dove finiranno i prodotti della nuova filiera certificata umbra?. Come verrà garantita la tracciabilità totale dal bosco alla tavola?. Chi gestirà concretamente il passaggio dall'emergenza alla produzione alimentare?.? In Breve Devis Cruciani propone certificazione per carne di cinghiale priva di antibiotici.. Proventi della vendita indennizzeranno agricoltori colpiti dai danni della fauna.. Possibile inserimento carne certificata in mense scolastiche e ospedali umbri.. Sinergia tra AFoR e Parco Tecnologico 3A-PTA per tracciabilità totale.. A Bastia Umbra, durante la 14ª edizione di Caccia Village, AFoR e il Parco Tecnologico 3A-PTA hanno presentato una strategia per trasformare l’emergenza fauna in una filiera certificata della carne di selvaggina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, piano per trasformare la fauna in una filiera certificata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento AFoR e 3A-PTA guidano la svolta: dalla carne di selvaggina una filiera certificata per l’UmbriaBastia Umbra si conferma epicentro della cultura venatoria e della gestione ambientale, ma l’edizione 2026 di Caccia Village passerà alla storia per... Con Deloitte NextOrbit prova a trasformare la Space Economy in filiera industrialeLa Space Economy italiana prova a fare un salto di scala, passando dall’innovazione sperimentale al mercato. Umbria Circolare, confronto sul piano rifiutiAl Museo del Tabacco di San Giustino si è completato il ciclo dei sei incontri territoriali di Umbria Circolare, il percorso di confronto pubblico promosso dalla Regione Umbria sul nuovo disegno di ... teletruria.it In Umbria un piano d'azione per le persone con disabilitàIl piano d’azione regionale Umbria per tutti ha già preso avvio nelle concrete misure varate nel 2025 ed in corso di predisposizione, vede già raddoppiati i fondi al sostegno delle persone con ... ansa.it