Tumore al colon retto screening gratis nel Lazio per chi ha tra 50 e 74 anni | la mappa dei centri

Dal 18 maggio 2026 è attivo nel Lazio un programma di screening gratuito per il tumore del colon retto rivolto a persone tra i 50 e i 74 anni. La campagna coinvolge diversi centri distribuiti nella regione, dove è possibile sottoporsi ai test senza costi. La iniziativa mira a individuare precocemente eventuali anomalie e a facilitare l'accesso alle procedure di controllo. L'obiettivo principale è aumentare le diagnosi tempestive e ridurre la mortalità legata a questa patologia.

Roma, 18 maggio 2026 – “Screening per il tumore del colon retto? Fatto! Alla prevenzione mettici la spunta ” è il claim della campagna di comunicazione della Regione Lazio che, a partire oggi, lunedì 18 maggio, inviterà tutte le persone, donne e uomini dai 50 ai 74 anni, a effettuare i test gratuiti per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. Lo screening ha cadenza biennale. E’ possibile ritirare e poi riconsegnare il kit, anche senza aver ricevuto la lettera di invito, presso uno dei centri della propria ASL oppure in una delle farmacie aderenti al programma di screening del tumore del colon retto. Chi, pur rientrando nella fascia d’età indicata, non ha mai ricevuto una lettera d’invito dalla propria ASL o non ha mai aderito al programma può farlo semplicemente ritirando il test. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Tumore al Colon-Retto: lo Screening Gratuito dell'ASL Salerno che salva la vita

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