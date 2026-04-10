Tumore del colon-retto | 5 strategie per ridurre il rischio e l’importanza dello screening

Il tumore del colon-retto è uno dei più diffusi a livello mondiale, classificandosi come il terzo per numero di casi diagnosticati, dopo il tumore al seno e al polmone. La prevenzione si basa su alcune strategie principali, tra cui l’adozione di abitudini alimentari sane e l’attività fisica regolare. Lo screening rappresenta uno strumento fondamentale per individuare eventuali alterazioni nelle prime fasi, aumentando le possibilità di intervento precoce.

Il tumore del colon-retto è tra le neoplasie più diffuse a livello globale: rappresenta infatti il terzo tumore per incidenza, dopo quello al seno e al polmone. Il rischio di svilupparlo dipende da una combinazione di fattori: non solo stile di vita, ma anche predisposizione genetica, familiarità. 🔗 Leggi su Quicomo.it Tumore del colon retto: "Aderite allo screening""In base a una indagine epidemiologica riferita al periodo 2010-2021, nelle Marche si registra una lieve diminuzione dei casi di tumore al colon... La salute passa dalla prevenzione: l’importanza di un semplice esame per il tumore del colon-rettoCon un semplice esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci è possibile individuare eventuali sanguinamenti intestinali, primi indicatori di... Temi più discussi: Tumore del colon-retto, parte uno screening pilota per gli under 50; Tumori in Italia: calano le nuove diagnosi? I dati; Tumore del colon, rischio più alto nei casi con test del sangue occulto positivo che non eseguono la colonscopia; Tumore colon-retto. Al San Camillo-Forlanini nasce il programma di diagnosi precoce per giovani adulti. Cancro del colon-retto: consigli per la prevenzioneIl cancro del colon-retto è uno dei tumori più diffusi e al contempo uno dei più letali in Italia. Vengono diagnosticati circa 48.000-50.000 nuovi casi ogni anno, posizionandolo come il secondo tumore ... ilgiornale.it San Camillo lancia programma avanzato di diagnosi precoce per il tumore del colon rettoNuovo programma per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto a Roma Al San Camillo Forlanini di Roma è stato avviato un innovativo programma di ... assodigitale.it Tumore del sangue, l'allarme degli esperti: "Fate attenzione, inizia tutto con un p...Altro... - facebook.com facebook