fatturato imprese torna a salire i settori che trainano la crescita economica

Il fatturato delle imprese italiane registra un aumento dopo un anno difficile, caratterizzato da una significativa diminuzione dell’attività industriale. I settori che contribuiscono alla crescita economica sono stati individuati e stanno mostrando segnali di ripresa. Il 2025 si conclude con dati positivi rispetto all’anno precedente, offrendo un quadro più rassicurante per il sistema produttivo nazionale.

Dopo un 2024 complesso, segnato da una marcata flessione dell’ attività industriale, il 2025 si chiude con un segnale incoraggiante per il sistema produttivo italiano. I dati diffusi a marzo 2026 dall’Istat sul fatturato dell’industria e dei servizi relativi a dicembre delineano un quadro di miglioramento diffuso, sia in termini congiunturali sia su base annua, accompagnato da una dinamica positiva anche nei volumi. Un elemento non secondario, perché indica una crescita reale dell’attività economica e non soltanto un effetto prezzi, maggiore in alcuni comparti rispetto ad altri. La crescita dell’industria, tra mercato interno ed estero. Secondo quanto riportato dall’Istat, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, ha registrato un incremento dello 0,5% in termini di valore rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

