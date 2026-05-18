Tra vigne e calici liberi | a due passi da Roma nasce Vin’Aia il picnic del vino naturale che diventa festa

A pochi chilometri da Roma, si svolge un evento dedicato al vino naturale che unisce convivialità e relax. Si chiama Vin’Aia ed è un picnic che offre l’occasione di condividere momenti all’aperto tra vigne e calici di vino, senza limiti di degustazione. L’iniziativa trasforma il semplice assaggio in un’esperienza di incontro tra appassionati, con spazi dedicati a chi desidera vivere il vino in modo diverso e più diretto. La festa si svolge in un luogo immerso nella natura, tra coltivazioni e atmosfere rurali.

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C’è un luogo dove il vino smette di essere solo degustazione e torna a essere esperienza, terra, incontro. Succede con Vin’Aia, la prima edizione dell’evento dedicato al vino naturale che si terrà sabato 23 maggio nell’azienda agricola Malauva, a Castel Giorgio (TR), ai margini dell’Alfina, tra Umbria, Lazio e Toscana: praticamente a un passo da Roma. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: riportare il vino nel suo habitat originario, la vigna, e farlo dialogare con il cibo e con le persone in modo diretto, senza filtri, senza formalità. Un’intera giornata all’aperto, dalle 12 alle 19, pensata come un grande incontro rurale e conviviale dove produttori e pubblico si mescolano attorno a una lunga tavola, come in una festa di campagna contemporanea. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento A due ore da Roma c’è il cielo più pulito d’Italia: tra le vigne della Maremma dove nasce un vino sorprendenteTra Lazio e Toscana esiste una fascia di territorio dove la vite cresce immersa nei boschi della Maremma più selvaggia. Tra vigne e calici liberi: a due passi da Roma nasce Vin’Aia, il picnic del vino naturale che diventa festaC’è un luogo dove il vino smette di essere solo degustazione e torna a essere esperienza, terra, incontro. Succede con Vin’Aia, la prima edizione ... funweek.it Vin'aia: il vino naturale incontra la convivialitàIl 23 maggio, nell’azienda di Malauva, il vino naturale si racconta insieme al cibo, tra vignaioli indipendenti, produttori agricoli e una pausa immersa nella natura a cielo aperto ... teatronaturale.it