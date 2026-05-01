Juventus Women Canzi alla vigilia della sfida con il Napoli | Beccari sarà difficilmente sostituibile Partita importante e complicata

Il tecnico delle Juventus Women ha commentato alla vigilia della partita contro il Napoli, sottolineando che la sostituzione di Beccari sarà difficile. Ha definito l'incontro una gara importante e complicata, senza entrare in dettagli aggiuntivi. La sfida si svolgerà in Campania e rappresenta un'ulteriore occasione per la squadra di affrontare un avversario di livello. La partita è in programma nei prossimi giorni.