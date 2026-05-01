Juventus Women Canzi alla vigilia della sfida con il Napoli | Beccari sarà difficilmente sostituibile Partita importante e complicata
Il tecnico delle Juventus Women ha commentato alla vigilia della partita contro il Napoli, sottolineando che la sostituzione di Beccari sarà difficile. Ha definito l'incontro una gara importante e complicata, senza entrare in dettagli aggiuntivi. La sfida si svolgerà in Campania e rappresenta un'ulteriore occasione per la squadra di affrontare un avversario di livello. La partita è in programma nei prossimi giorni.
di Francesco Spagnolo Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida contro il Napoli ha parlato ai microfoni dei bianconeri per presentare la delicata trasferta in Campania. Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Juventus Women Canzi ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri per presentare la delicata trasferta in terra campana. INFORTUNIO BECCARI – «Fisicamente la squadra sta bene: purtroppo dobbiamo fare a meno di Chiara Beccari, una giocatrice per noi molto importante e sappiamo che non l’avremo più a disposizione fino al termine del campionato. Le mando un grande abbraccio e un enorme in bocca al lupo....🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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