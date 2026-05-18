Terremoto in Cina scossa di magnitudo 5.2 nel sud | 2 morti

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la città di Liuzhou, nel sud della Cina. La scossa si è verificata recentemente e ha causato almeno due vittime. Sono ancora in corso le valutazioni sui danni e sulle eventuali conseguenze per le strutture locali. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le operazioni di soccorso nelle zone interessate. Nessuna informazione è stata ancora fornita riguardo ad altre possibili vittime o feriti.

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(Adnkronos) – E' di almeno due morti il bilancio di un terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito la città di Liuzhou, nel sud della Cina. Un uomo di 91 anni è stato tratto in salvo. Il sisma è stato registrato nella notte a una profondità di otto chilometri. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Auld Lang Syne to the 2026 | iBilib feat. Extremes & Top Gear Rally Nintendo 64 | E08 Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto, scossa magnitudo 5.8. Almeno otto morti Terremoto nel Salernitano: scossa di magnitudo 2.4Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania, con epicentro nella zona di Palomonte, in provincia di Salerno. #Terremoto di magnitudo 5.2 nella parte sud-occidentale della #Cina: al momento risultano due morti. Crollati circa 13 edifici a Liuzhou, dove circa 7mila persone sono state evacuate. La scossa è stata registrata alle 18:21 di ieri (ora italiana), con epicentro x.com Terremoto in Cina: edifici crollati e macerie, i video delle telecamere di sorveglianzaLa scossa di magnitudo 5,2 ha colpito il distretto di Liunan a una profondità di 8 chilometri, con epicentro nella città di Taiyangcun, a 16 chilometri dal centro di Liuzhou ... rainews.it Violento terremoto nella notte: edifici crollati, morti e dispersiScene di panico nella notte nel sud della Cina: residenti in fuga dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2. notizie.it