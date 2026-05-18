Nel match tra Teramo e Notaresco, la squadra di casa ha vinto 3-1, con un gol di Salustri che ha attirato l’attenzione. Il giovane attaccante del 2007 ha segnato uno dei tre gol, mettendo in mostra le sue capacità offensive. L’allenatore ha effettuato cambi strategici, tra cui l’ingresso di Arrigoni, che ha contribuito a riaccendere le speranze del Notaresco nel corso della partita. La sfida si è conclusa con il successo del Teramo, lasciando il Notaresco con un gol segnato e un risultato negativo.

? Punti chiave Chi è il giovane talento del 2007 che ha sbaragliato la difesa?. Come ha fatto Arrigoni a riaccendere le speranze del Notaresco?. Perché l'arbitro ha espulso direttamente Pietrantonio verso fine partita?. Quanto pesa questa vittoria per il sogno del ripescaggio in Serie C?.? In Breve Carpani e Njambe segnano rispettivamente la decima e la nona rete stagionale.. Pietrantonio riceve espulsione diretta dopo contatto con Infantino verso fine gara.. Presenza di 2686 paganti e 276 tifosi ospiti allo stadio Bonolis.. Arrigoni segna al sessantesimo minuto per ridurre il distacco del Notaresco.. Il Teramo batte il Notaresco per 3-1 allo stadio Bonolis, conquistando la vittoria nei play-off del girone F di Serie D e accorciando le distanze verso un possibile ripescaggio in Serie C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo domina il Notaresco 3-1: il talento di Salustri accende il sogno

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