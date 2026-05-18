Taurianova Loprete sfida i personalismi | folla in piazza col PD

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taurianova si è svolta una manifestazione in piazza organizzata dal Partito Democratico, coinvolgendo un numero consistente di persone. Durante l'evento, sono state poste alcune domande sulla possibile riduzione dell’IMU e sull’effetto che questa potrebbe avere sui bilanci familiari. Inoltre, si è registrata una polemica riguardo alla mancata partecipazione di un candidato a un confronto tra i diversi aspiranti sindaco, con un candidato che ha espresso disapprovazione nei confronti del suo collega.

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? Domande chiave Come influirà la riduzione dell'IMU sul portafoglio delle famiglie taurianovesi?. Perché Mimmo Romeo si è opposto al confronto tra i candidati?. Cosa prevede il progetto Palatenda-Palatreatro per la socialità cittadina?. Chi garantirà la trasparenza sui conti pubblici dopo le critiche alla Corte?.? In Breve Presenza di Tania Bruzzese, Peppe Panetta ed Ernesto Alecci in Piazza Italia.. Loprete propone riduzione IMU per famiglie, imprese e professionisti di Taurianova.. Progetto prevede Sportello Sviluppo e nuovo Palatenda-Palatreatro per la socialità locale.. Mimmo Romeo contesta l'ipotesi di confronto pubblico tra i candidati sindaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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