Taurianova Loprete sfida i personalismi | folla in piazza col PD

A Taurianova si è svolta una manifestazione in piazza organizzata dal Partito Democratico, coinvolgendo un numero consistente di persone. Durante l'evento, sono state poste alcune domande sulla possibile riduzione dell’IMU e sull’effetto che questa potrebbe avere sui bilanci familiari. Inoltre, si è registrata una polemica riguardo alla mancata partecipazione di un candidato a un confronto tra i diversi aspiranti sindaco, con un candidato che ha espresso disapprovazione nei confronti del suo collega.

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? Domande chiave Come influirà la riduzione dell'IMU sul portafoglio delle famiglie taurianovesi?. Perché Mimmo Romeo si è opposto al confronto tra i candidati?. Cosa prevede il progetto Palatenda-Palatreatro per la socialità cittadina?. Chi garantirà la trasparenza sui conti pubblici dopo le critiche alla Corte?.? In Breve Presenza di Tania Bruzzese, Peppe Panetta ed Ernesto Alecci in Piazza Italia.. Loprete propone riduzione IMU per famiglie, imprese e professionisti di Taurianova.. Progetto prevede Sportello Sviluppo e nuovo Palatenda-Palatreatro per la socialità locale.. Mimmo Romeo contesta l'ipotesi di confronto pubblico tra i candidati sindaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taurianova, Loprete sfida i personalismi: folla in piazza col PD ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taurianova, Loprete in piazza: il programma del centrosinistra? Domande chiave Quali sono le priorità amministrative che Loprete presenterà stasera in piazza? Come riuscirà il candidato a unire i veterani della... Taurianova, Loprete sfida l’amministrazione: 10 punti per il futuroRaffaele Loprete punta a guidare il futuro di Taurianova proponendo un progetto denominato Radici e Futuro, frutto della convergenza tra il Partito... Radici e Futuro incontra i cittadini: tre appuntamenti pubblici per parlare del futuro di TaurianovaLa lista Radici e Futuro, con Raffaele Loprete candidato sindaco, annuncia tre appuntamenti pubblici con i cittadini di Taurianova, San Martino e Amato. Saranno occasioni di confronto diretto, aperto ... strettoweb.com